Как передает SHOT, российский космонавт и член МКС Алексей Зубрицкий попал в украинскую базу дезертиров и государственных предателей незадолго до важнейшего этапа в своей карьере.

Алексей Зубрицкий, которому 32 года, в прошлом был военным летчиком ВВС Украины. Он пилотировал штурмовик и в 2013 году был переведен в авиационное подразделение 204-й Севастопольской бригады. После присоединения Крыма к Российской Федерации Алексей перешел на службу в российские Вооруженные силы, карьера молодого человека пошла резко в гору.

В 2018 году он впервые подал заявку на участие в программе подготовки космонавтов-испытателей. И вот, буквально на днях, 8 апреля 2025 года Зубрицкий отправился на МКС на космическом корабле «Ракета Победы», который был запущен в честь 80-летия важного события в истории нашей страны.

В марте текущего года в Киеве было принято решение о признании его государственным изменником и дезертиром. Суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 15 лет, а также постановил конфисковать все имущество летчика-космонавта, находящееся на украинской территории.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области местные жители начали мстить сотрудникам ТЦК, устраивающим облавы.