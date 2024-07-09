Мужчина устроил погром в подмосковном тире

В подмосковном Раменском выясняют обстоятельства конфликта между работником тира в городском парке и посетителем этого заведения.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, в ходе ссоры житель Жуковского 1989 года рождения повредил имущество тира.

Нарушителя уже опросили. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье одиннадцатилетний мальчик зарядил пневматический пистолет косточками от ягод и выстрелил в шестилетнего ребенка.