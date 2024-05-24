Мужчина устроил стрельбу на шоссе в Подмосковье из-за дорожного конфликта
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий автомобилиста на Новорижском шоссе в Красногорске.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено, как водитель транспортного средства, стоящий в пробке, нарушил правила дорожного движения. Другой водитель сделал ему замечание. После этого нарушитель открыл стрельбу из пистолета по автомобилю оппонента.
Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, в настоящее время устанавливается личность стрелявшего.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах 17-летний подросток напал с пистолетом на ребенка.