Мужчина устроил стрельбу на шоссе в Подмосковье из-за дорожного конфликта

Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий автомобилиста на Новорижском шоссе в Красногорске.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено, как водитель транспортного средства, стоящий в пробке, нарушил правила дорожного движения. Другой водитель сделал ему замечание. После этого нарушитель открыл стрельбу из пистолета по автомобилю оппонента.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, в настоящее время устанавливается личность стрелявшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах 17-летний подросток напал с пистолетом на ребенка.