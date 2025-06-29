Мужчина в Бирмингеме нашел гранаты в реке и скрылся от правоохранителей

Британские правоохранительные органы ведут поиски мужчины, который, согласно информации издания Need To Know (NTK), извлек из реки семь боевых гранат и скрылся с места происшествия.

Происшествие случилось 21 июня неподалеку от Бирмингема, в графстве Уэст-Мидлендс. Местные жители заметили у реки человека, занимающегося поиском металлических предметов с использованием магнитной удочки.

Спустя некоторое время ему удалось вытащить из воды несколько объектов, которые оказались старыми ручными гранатами, покрытыми ржавчиной. Британец забрал с собой пять гранат и покинул место обнаружения. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли оставшиеся две гранаты и произвели их обезвреживание.

Представители правоохранительных органов обратились к мужчине через интернет, настоятельно рекомендовав ему немедленно выйти на связь.

«Я хочу уверить этого человека, что с полицией никаких проблем не будет. Мы просто хотим получить эти гранаты и обезвредить», — подчеркнул представитель властей.

Ранее сообщалось, что «женившийся» на 9-летней украинке в Диснейленде британец оказался уголовником-педофилом.