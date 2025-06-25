«Женившийся» на 9-летней украинке в Диснейленде британец оказался уголовником-педофилом

Джеки Джаджа, 39 лет, был задержан после проведения фиктивной церемонии бракосочетания в волшебном замке. По информации The New York Post, за проведение «свадьбы» в развлекательном парке он заплатил 150 тыс. долларов.

На торжество собралось около трехсот человек, но работники Диснейленда были в шоке, когда увидели девочку в свадебном наряде и на высоких каблуках, которая выглядела очень испуганной.

Они обратились в правоохранительные органы, которые задержали предполагаемого жениха и 41-летнюю мать «невесты». Эта женщина приехала из Украины вместе с дочерью.

Также были задержаны граждане Латвии: 24-летняя девушка, которая играла роль сестры невесты, и 55-летний мужчина, исполнявший роль отца.

Джадж, выдавая себя за молодого человека 22 лет, нанял специалистов по макияжу, чтобы скрыть свой истинный возраст. Французские правоохранительные органы уже выдвинули в отношении него обвинения в мошенничестве, обмане, отмывании денег, а также краже персональных данных.

Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, в 2016 году Джадж, известный своими эксцентричными выходками, ранее был осужден на четыре года лишения свободы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, он устроил в прошлом году загадочную церемонию похорон с пустым гробом.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать федеральный реестр педофилов. С данной инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.