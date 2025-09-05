Мужчина в Якутии случайно убил брата во время охоты

В Якутии начато расследование в отношении охотника, случайно ранившего своего брата. Информацию об этом предоставили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело открыто по статье 109 УК РФ, квалифицирующей деяние как причинение смерти по неосторожности.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в Усть-Алданском районе в ночь на 4 сентября. Два брата, 27-летний мужчина и его родственник, охотились на косуль. В какой-то момент охотник по ошибке выстрелил в направлении, где находился его брат. Пуля попала пострадавшему в голову. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось из-за тяжести полученной травмы.

В настоящее время следственная группа проводит ряд мероприятий, направленных на выяснение всех деталей трагического происшествия. Назначен ряд экспертиз для всестороннего анализа ситуации.

