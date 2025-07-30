В Тюмени предложили платить охотникам за отстрел одного вида животных

Власти Тюмени рассматривают законопроект, по которому охотники смогут получать деньги за отстрел волков — до 21 тыс. руб. за самку. Инициатива вызвала споры среди экологов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Тюменские власти предложили финансово поощрять охотников за отстрел волков. Если законопроект примут, с 1 января 2026 года за убитую волчицу будут платить 21 тыс. руб., за взрослого самца — 15 тыс. руб., а за волчонка — 10 тыс. руб.

Решение связано с участившимися случаями появления хищников возле населенных пунктов. Местные жители жалуются на угрозу для скота и возможную опасность для людей. Однако экологи выступают против — они опасаются, что массовый отстрел приведет к резкому сокращению популяции. Окончательное решение по законопроекту примут после обсуждений.

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