Мужчина в Красноярске сломал ногу полицейскому из-за проверки документов

В Красноярске местный житель сломал сотруднику правоохранительных органов ногу из-за того, что ему не понравилось показывать полицейскому документы. Об этом говорится в сообщении ГСУСК России по Красноярскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 26 мая. Инспекторы дорожно-транспортной службы (ДПС) дежурили, обеспечивая безопасность дорожного движения на территории Ленинского района города. Там они заметили странного мужчина, которого решили остановить.

Правоохранители попросили гражданина предъявить документы, а также намеревались проверить его на причастность к совершению преступлений. Мужчина с такими действиями сотрудников согласен не был, в связи с чем оказал сопротивление.

Как уточнили в ведомстве, один из полицейских получил телесные повреждения в виде перелома голени. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он «проходил» по статье о грабеже.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

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