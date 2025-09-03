Мужчина в Новосибирске напал на ребенка и забрал у него миллион рублей

В Новосибирске правоохранительные органы задержали 23-летнего молодого человека, совершившего нападение на несовершеннолетнего. Информацию об этом предоставили в областном управлении Следственного комитета Российской Федерации, передает «Лента.ру».

Согласно информации, предоставленной ведомством, рядом с жилым домом на улице Татьяны Снежиной некий злоумышленник начал приставать к ребенку, в результате чего отобрал у него денежные средства.

Как уточняет РИА Новости, сумка, содержащая миллион рублей, была передана 12-летнему мальчику его дядей с просьбой доставить ее домой. Однако подозреваемый узнал о содержимом сумки и совершил нападение на юного потерпевшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 262 («Разбой») Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведется выяснение всех подробностей произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что в Башкирии дочь и зять ограбили мать ради покупок в интернете.