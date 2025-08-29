В Башкирии дочь и зять ограбили мать ради покупок в интернете

В Башкирии 30-летняя женщина, проживающая в регионе, получила условный срок в виде четырех лет лишения свободы. Причиной стало нападение на собственную мать с целью ограбления, чтобы совершить покупки на онлайн-платформе. Информацию об этом предоставили в пресс-службе прокуратуры Башкортостана, как сообщила «Лента.ру».

Согласно данным следствия, в мае 2025 года женщина и ее муж спланировали ограбление матери. Они незаконно проникли в ее жилище, где мужчина связал руки своей теще и нанес ей телесные повреждения.

Дочь заткнула рот жертвы и нанесла около 20 ударов по лицу. После этого злоумышленники получили доступ к мобильному телефону пострадавшей и оплатили различные товары на сумму 67 тыс. руб.

Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Уголовное дело в отношении ее супруга было выделено в отдельное производство.

