Пассажирский самолет до Новосибирска вернули в Москву после сообщения о бомбе на его борту

Из Москвы в Новосибирск вылетел пассажирский самолет, его вернули в пункт отправления из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщило РИА Новости.

На борту авиалайнера Boeing 737-800, который выполнял рейс по маршруту Москва — Новосибирск, произошло ЧП. Во время полета один из пассажиров заявил, что на борту находится бомба. После этого полет был прекращен, самолет был возвращен в аэропорт Шереметьево.

«Самолет вернулся в аэропорт вылета. Сообщавший о бомбе задержан», — указал журналистам один из представителей экстренных служб.

В данный момент правоохранители и взрывотехники проверяют воздушное судно на наличие взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что самолет из Нью-Йорка в Ташкент пришлось экстренно сажать в Казани. Один из пассажиров перебрал алкоголя и устроил дебош на борту. Попытки его усмирить ни к чему не привели, по этой причине авиалайнер пришлось посадить в России.