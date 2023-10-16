Мужчина ворвался с ножом в храм в Балашихе: его забрала психиатрическая бригада
«МК»: неизвестный ворвался с ножом в храм в подмосковной Балашихе
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Вооруженный ножом мужчина ворвался в Кирилло-Мефодиевский храм в подмосковной Балашихе, сообщил «Московский комсомолец».
По информации издания, инцидент произошел сегодня около восьми часов утра. Уточняется, что мужчина никому не угрожал, но при этом вел себя странно.
Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители передали мужчину психиатрической бригаде. Медики обнаружили у него на руке и ноге резаные раны, однако назвать мотивов своего поступка он не смог.
Ранее сообщалось, что в Электростали задержали местного жителя, который напал с ножом и пистолетом на людей на улице.