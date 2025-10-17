Мужчина выбрался на кондиционер шестого этажа и рухнул на Перовском шоссе

В Москве 20‑летний молодой человек сорвался снаружи кондиционера на высоте шестого этажа дома на Перовском шоссе и упал вниз. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

По свидетельствам очевидцев, перед падением молодой человек вел себя неадекватно. Прохожим и вызванным на место спасателям удалось оперативно извлечь пострадавшего с улицы — он выжил, но получил многочисленные травмы. Пострадавшего доставили в центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пока что в официальных источниках не приводятся детали состояния пострадавшего и причины его поведения до падения; обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что руфер-подросток был замечен на парапете многоэтажного дома в Балашихе.