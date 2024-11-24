Мужчина выпрыгнул с теплохода в ледяную воду Москвы-реки

В столице мужчина в ходе теплоходной прогулки выпрыгнул с борта теплохода. Об этом сообщает Shot .

Уточняется, что инцидент произошел в 17:30 рядом с причалом «Воробьевы горы». Мужчина был на теплоходе с девушкой. Его спутница не смогла объяснить столь странного поступка мужчины.

Однако он самостоятельно доплыл до берега и зашел в кафе. Позже к нему приехали сотрудники МЧС и завернули его в термоодеяло. На данный момент решается вопрос о его госпитализации в больницу.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб, спасая двух тонущих немцев во время шторма в Калининграде.