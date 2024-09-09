Мужчина взорвал гранату у входа в магазин на Украине

На Украине мужчина устроил взрыв гранаты у входа в магазин в городе Лубны, расположенном в Полтавской области. В результате происшествия он погиб, а трое граждан получили ранения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

«В Лубнах в Полтавской области мужчина взорвал гранату на входе в магазин. От разрыва боеприпаса он скончался на месте, осколочные ранения получили три человека», — говорится в сообщении.

На месте происшествия быстро собрались сотрудники правоохранительных органов и спасатели, которые начали оказывать помощь пострадавшим и выяснять обстоятельства инцидента.

Обстановка была напряженной, многие свидетели не могли поверить в то, что произошло у них на глазах.

Ранее сообщалось, что напавший с охотничьим тесаком на прохожих в Люберцах пойдет под суд.