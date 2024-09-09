Мужчина взорвал гранату у входа в магазин на Украине
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На Украине мужчина устроил взрыв гранаты у входа в магазин в городе Лубны, расположенном в Полтавской области. В результате происшествия он погиб, а трое граждан получили ранения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
«В Лубнах в Полтавской области мужчина взорвал гранату на входе в магазин. От разрыва боеприпаса он скончался на месте, осколочные ранения получили три человека», — говорится в сообщении.
На месте происшествия быстро собрались сотрудники правоохранительных органов и спасатели, которые начали оказывать помощь пострадавшим и выяснять обстоятельства инцидента.
Обстановка была напряженной, многие свидетели не могли поверить в то, что произошло у них на глазах.
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