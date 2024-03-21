Мужчина, задержанный за разбойное нападение на АЗС в Чехове, вел онлайн-трансляцию

Сотрудники ППС задержали в подмосковном Чехове сорокасемилетнего уроженца Республики Калмыкия, подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Удалось установить, что в вечернее время злоумышленник в маске через запасной выход ворвался в помещение автозаправочной станции, расположенной на улице Товарной. Зайдя за прилавок, он бросил зажженную многозарядную петарду в центр торгового зала и, угрожая женщине-кассиру предметом, визуально похожим на пистолет, забрал из кассы более восьмидесяти пяти тысяч рублей, после чего скрылся.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Так, в ходе личного досмотра у задержанного изъяли пневматический пистолет, похищенные денежные средства, балаклаву, а также наушники и мобильный телефон, прикрепленный к телу скотчем, через который велась трансляция происходящих событий.

Известно, что ранее мужчина работал на данной АЗС. Со слов правонарушителя, ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужб и сообщили, что на его имя оформлен крупный денежный кредит. При этом для того чтобы погасить данную задолженность ему надо совершить разбойное нападение на АЗС, транслируя все происходящее с помощью телефона.

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