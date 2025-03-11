Мужчина зарезал девушку на улице в Токио

В районе Синдзюку, который является одним из самых оживленных в японской столице, мужчина напал на девушку с ножом и нанес ей множественные ранения. Об этом сообщил национальный телеканал NHK.

Судя по всему, нападение произошло на улице. По неподтвержденным данным, девушка вела видеотрансляцию с оживленной улицы. Район Сюндзюку славится в Токио своим многолюдством. В итоге на 20-летнюю женщину напал с ножом мужчина, которому на вид около 40 лет. Он нанес ей несколько ран в живот, шею и голову. После этого пострадавшую немедленно госпитализировали, а агрессора задержали на месте преступления.

Раненая впала в кому, а чуть позже, по заявлению медиков, скончалась в больнице. Мотивы преступления теперь устанавливаются правоохранителями.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья напала с ножом на мужа и нанесла ему ранение. Инцидент произошел в деревне Дубровки. Супруги распивали алкоголь, и на почве возлияний между ними случилась ссора. В итоге муж попал в больницу, а жену задержали и завели на нее уголовное дело.