Мужчине грозит тюремный срок за сломанный палец подруги в Калининграде

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который во время бытового конфликта сломал палец своей сожительнице. Инцидент произошел на почве попытки мужчины получить доступ к ее мобильному телефону.

Как сообщили в УМВД по Калининградской области, в правоохранительные органы с заявлением обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее 28-летний партнер причинил ей физическую травму — перелом пальца на левой руке.

По данным следствия, между партнерами произошел ссора. Мужчина пытался разблокировать телефон женщины с помощью ее отпечатка пальца без согласия. В ходе последовавшей за этим борьбы, когда пострадавшая попыталась вырваться, он сломал ей палец.

В полиции подтвердили, что медики зафиксировали у заявительницы перелом. На этом основании было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

