Мужчине, причинившему смертельные травмы другому мужчине, предъявили обвинение в Домодедово

Следователем следственного отдела по городскому округу Домодедово ГСУ СК России по Московской области 22-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в причинении смертельных травм мужчине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что в минувшую пятницу ночью в селе Долматово городского округа Домодедово между мужчинами из-за личной неприязни возникла потасовка. В ходе драки один нанес другому не менее одного удара ножом в область ноги и скрылся с места. К сожалению, что от полученного повреждения потерпевший скончался в этот же день в медицинском учреждении.

Отмечается, что в кратчайшие сроки злоумышленника задержали и доставили к следователю на допрос. Свою вину в совершении преступления он признал полностью и раскаялся в содеянном. Расследование продолжается.

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