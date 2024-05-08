Жительницу Подмосковья, державшую в рабстве иностранцев, заключили под стражу

В Балашихе задержали местную жительницу, которая подозревается в использовании рабского труда, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, фигурантка незаконно удерживала в квартире пятерых мужчин и одну женщину. Она забрала у них документы и телефоны, а также заставляла просить милостыню на улицах города. Кроме того, подозреваемая применяла в отношении пленников физическое и психологическое насилие.

В ходе обыска полицейские изъяли таблички с надписями о помощи, деньги, паспорта, банковские карты и смартфоны. Возбуждено уголовное дело.