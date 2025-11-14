Мужчину госпитализировали после атаки БПЛА на Новороссийск

Инцидент с падением беспилотного летательного аппарата произошел в Новороссийске, в результате чего пострадал один человек. Информацию об этом 14 ноября распространил оперативный штаб Краснодарского края.

Согласно сообщению, обломки дрона нанесли ущерб многоквартирному зданию. Один из фрагментов влетел в квартиру на четвертом этаже.

«Фрагменты беспилотника попали в квартиру на 4 этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметили в штабе.

Недавно в тот же день поступала информация о других последствиях атаки беспилотников в городе. Сообщалось, что целились в объекты инфраструктуры: была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», а также береговые сооружения порта.

Ранее сообщалось, что системы ПВО пресекли атаку дронов на энергообъекты Волгоградской области.