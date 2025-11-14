Системы ПВО пресекли атаку дронов на энергообъекты Волгоградской области

Воздушная атака беспилотников была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны на подлете к стратегическим объектам энергетического комплекса Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем официальном телеграм-канале.

По оперативной информации, в результате инцидента удалось избежать серьезных последствий. Глава области заверил, что повреждений гражданских строений и жертв среди населения нет.

«Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, перебоев с электроснабжением нет», — подчеркнул Бочаров.

Ранее сообщалось, что в сети опубликовали видео с дождем из обломков БПЛА над Орлом.