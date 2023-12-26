Мужчину и женщину, подозреваемых в краже денег у пенсионерки, задержали в Одинцово

Сотрудники Управления уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении кражи денежных средств у восьмидесятитрехлетней жительницы подмосковного Одинцово. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленники под предлогом проверки газовой трубы зашли в квартиру пенсионерки. Аферистка осматривала на кухне плиту и газовые трубы, отвлекая хозяйку. А в это время ее подельник вскрыл дверь в спальню и шкаф, откуда похитил денежные средства. После чего они скрылись на автомобиле отечественного производства. Сумма ущерба пенсионерки составила более пятисот тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии в Рязани задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались ранее неоднократно судимые уроженка Ленинградской области и житель Рязанской области.

Ранее стало известно, что в Долгопрудном задержали мужчину за хранение оружия и патронов.