Мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, задержали в Можайске

Сотрудники полиции в Можайском городском округе задержали 23-летнего жителя Республики Хакасия и 20-летнюю жительницу Московской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленники в арендованном жилом доме, расположенном на одном из участков в СНТ вблизи деревни Крюково, занимались синтезированием наркотических средств. При осмотре жилища и хозяйственных построек сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый мешок с веществом в виде кристаллов, 75 пластиковых канистр и бочек с различными химическими жидкостями, лабораторное оборудование, а также противогазы и перчатки.

Согласно проведенной экспертизе, изъятое вещество, общим весом более трех килограммов, является производным наркотического средства N-метилэфедрона. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Изъятая химическая жидкость будет исследована в рамках возбужденного уголовного дела.

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