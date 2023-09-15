Мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, задержали в подмосковных Луховицах

Подмосковные сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из ГУ МВД России по Рязанской области при участии оперативников уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Луховицы пресекли незаконный оборот наркотических средств.

Так, возле одного из домов на улице Гагарина города Луховицы полицейские задержали 34-летнюю жительницу Воронежской области. При личном досмотре в сумке женщины оперативниками обнаружены и изъяты два пакета с порошкообразным веществом. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятый порошок общим весом более килограмма содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон.

Кроме этого, полицейские смогли установить производителя наркотиков — 27-летнего местного жителя. Он арендовал дом в Луховицах, где был задержан оперативниками при участии бойцов спецподразделения «Гром». В ходе осмотра жилища правоохранителями обнаружены и изъяты: контейнер с кристаллическим веществом, 4 пакета с порошком, лабораторная посуда и оборудование, различные емкости с химическими жидкостями, а также вещества растительного происхождения и курительные трубки.

Задержанный также пояснил, что он нашел работу в сети Интернет. Работодатели предоставили все необходимое, и он начал синтезировать запрещенные вещества, которые в дальнейшем передавал бесконтактным способом сбытчикам. Последнюю закладку он сделал возле одного из домов на улице Гагарина, где была задержана подозреваемая.

В отношении злоумышленников следователем возбуждены уголовные дела по статье 30 и статье 228.1 УК РФ.

Ранее стало известно, что в подмосковном Электрогорске задержали двух иностранцев, которые на улице приставали к школьнице.