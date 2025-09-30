Родители похитили собственную дочь у мужа и избили его семью

Родители 25-летней девушки, не смирившиеся с ее замужеством, совершили дерзкое похищение. Они силой забрали свою дочь из дома, где она проживала с супругом.

Конфликт возник из-за того, что молодая женщина вышла замуж без родительского благословения. Этот поступок вызвал резкое негодование со стороны ее родных.

При совершении похищения они не только забрали дочь, но и жестоко избили родственников мужа. «Под раздачу» попали и соседи, которые пытались заступиться за молодую семью и предотвратить противоправные действия.

Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения, установленные рядом с домом. Эти записи стали ключевыми доказательствами для правоохранительных органов. Родственники со стороны мужа обратились в полицию.

Против родителей невесты возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Местные власти заявили, что примут все необходимые меры для того, чтобы вернуть молодую жену в дом супруга и обеспечить ее безопасность.

