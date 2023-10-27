Мужчину, который надругался над 11-летней девочкой в Подольске, арестовали

Житель Подмосковья, который в Подольске надругался над девочкой в возрасте одиннадцати лет, был арестован на два месяца. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, мужчина в возрасте двадцати восьми лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подкараулил ребенка на улице и заманил его в заброшенное здание.

Ранее в ГУ МВД РФ по региону сообщали, что мужчина был задержан в Дмитрове. Также жители отмечали, что жертвами злоумышленника мог стать не один ребенок, а около пяти.