Мужчину, который ударил девочку в Люберцах, заключили под стражу

Суд заключил под стражу до 1 июня 33-летнего мужчину, который ударил 9-летнюю девочку в подмосковных Люберцах, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что на допросе злоумышленник отказался от дачи показаний, при этом на судебном заседании он не возражал против заключения под стражу.

Инцидент произошел накануне. Девочка прогуливалась с друзьями по тротуару, на встречу детям шел мужчина. Проходя мимо, он ударил несовершеннолетнюю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кроме того, злоумышленнику грозит еще одна статья — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Выяснилось, что мужчина использовал подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина на территорию России.