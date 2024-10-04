Мужчину, который украл трех кенгурят, поместили в СИЗО на срок 1 месяц и 26 дней

Такое решение было принято Заволжским районным судом Ярославля. По части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России ему может грозить до пяти лет лишения свободы, как сообщил SHOT.

Адвокат Ивана Некрасова утверждает, что один из кенгурят случайно погиб в сумке во время транспортировки.

Она также заявляет, что ее подзащитный страдает от психического расстройства, и имеются заболевания, которые могут усугубиться.

По словам адвоката, причины для совершения преступления у Некрасова «детские»: он заметил кенгурят и не смог устоять. Сам 31-летний Иван расплакался и выразил глубокое сожаление о содеянном.

Подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление — кражу с проникновением.

Некрасову было предъявлено обвинение лишь за кражу ярославского Кроша.

Ярославский зоопарк оповестил о возвращении к маме украденного кенгуренка Кроша, который проведет несколько дней в ветеринарной клинике перед встречей с родителями.

Ранее сообщалось, что из зоопарков России было похищено трое молодых кенгуру. Инциденты случились на расстоянии 500 км друг от друга, при этом в день одной из краж камеры наблюдения почему-то не функционировали.