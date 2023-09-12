Мужчину, который застрелил из обреза человека в Электростали, арестовали

Мужчину, который в минувшее воскресенье застрелил из обреза человека в Электростали, арестовали. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, мужчина был арестован на срок до девятого ноября текущего года.

Десятого сентября в одном из кафе Электростали возник конфликт между 48-летним арестованным и 36-летним посетителем заведения. Конфликт перерос в потасовку.

После драки злоумышленник дождался потерпевшего на улице и, когда тот вышел, выстрелил в него. От полученного ранения мужчина впоследствии скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что один из жителей города смог самостоятельно обезвредить стрелка.