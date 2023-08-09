Мужчину, напавшего на сотрудника пункта выдачи заказов, задержали в Красногорске

Тридцати однолетнего жителя Волоколамска задержали сотрудники полиции по подозрению в разбойном нападении на сотрудника пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. От этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что в вечернее время суток злоумышленник в медицинской маске зашел в помещение, а затем угрожая мужчине-продавцу ножом, он потребовал отдать деньги из кассы. После чего правонарушитель скотчем заклеил сотруднику рот и связал руки, и скрылся с похищенными денежными средствами.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники в течение двух суток установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. В ходе обыска его квартиры обнаружены и изъяты предметы одежды, в которых он был в момент совершения преступления.

Накануне стало известно, что сын зарезал мать в ходе бытовой ссоры в подмосковном Королеве.