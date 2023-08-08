Сын зарезал мать в ходе бытовой ссоры в подмосковном Королеве

Жителю Королева предъявили обвинение в убийстве собственной матери. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло накануне, 21-летний мужчина в ходе бытовой ссоры нанес своей матери множество ударов ножом. Женщина скончалась в больнице.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суд о заключении мужчины под стражу.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца жительницу Подмосковья, которая пыталась заказать убийство бывшего мужа.