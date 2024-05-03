Мужчину, обокравшего квартиру, задержали полицейские в подмосковном Красногорске

Сотрудники уголовного розыска задержали в Красногорске ранее судимого 55-летнего мужчину, подозреваемого в проникновении в чужое жилище и похищение ценных вещей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в вечернее время злоумышленник, проходя мимо многоквартирного дома, расположенного на ул. Жуковского, заметил, что на втором этаже приоткрыто балконное окно. Забравшись по решетке первого этажа на балкон, с помощью швабры, найденной там же, через щель открыл дверь и проник в жилище.

Обыскав комнаты, правонарушитель похитил ноутбук, планшет, зарядное устройство, беспроводные микрофоны и приставку цифрового телевидения. Сложив все в пакет, аналогичным способом покинул квартиру. Общий материальный ущерб составил более двухсот шестидесяти тысяч рублей.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полицейские отследили маршрут передвижения подозреваемого, после чего задержали его на рабочем месте. Судом фигуранту данного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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