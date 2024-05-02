В Подмосковье задержали мужчину, который ударил девочку в Люберцах

В Подмосковье задержали мужчину, который ударил 9-летнюю девочку в Люберцах. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, злоумышленника задержали прохожие, которые стали очевидцами нападения. Однако, из-за того, что мужчине требовалась помощь медиков, его отправили в одно из учреждений здравоохранения.

«Оттуда он был доставлен в полицию для проведения проверки», – добавила Волк.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел днем в четверг на одной из улиц Томилино. Мужчина из хулиганских побуждений неожиданно ударил ребенка, проходившего мимо. На злоумышленника завели уголовное дело о хулиганстве.