Мужчину, обвиняемого в убийстве своего знакомого, задержали в Подмосковье

Отмечается, что в минувшее воскресенье в ходе тушения пожара в одной из квартир города Лобни сотрудниками МЧС было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В результате слаженной работы следователей и криминалистов, а также оперативных сотрудников удалось установить все обстоятельства произошедшего, в том числе причастность мужчины к совершенному преступлению. Он был задержан и доставлен к следователю.

Так, в ходе допроса обвиняемый сообщил, что в тот день он пришел в гости к своему знакомому, чтобы переночевать. В какой-то момент между ними произошла словесная ссора из-за того, что потерпевший начал выгонять его из дома. Конфликт перерос в драку, в ходе которой мужчина избил хозяина квартиры, а затем ножом нанес ему не менее двух ударов.

А после совершения убийства, с целью скрыть следы преступления, обвиняемый поджег квартиру и скрылся с места. В настоящее время следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что число преступлений сократилось в Подмосковье.