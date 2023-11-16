Мужчину, организовавшего нарколабораторию, задержали в подмосковном Клину

Двадцативосьмилетнего жителя Мурманска, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и легализации доходов, полученных преступным путем, задержали сотрудники полиции в подмосковном Клину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник для создания лаборатории по производству мефедерона в деревне Матвеево купил земельный участок, на территории которого построил хозяйственное помещение. В нем сотрудники полиции обнаружили и изъяли более ста двадцати канистр с жидкостью, подносы и стеклянные лотки с остатками вещества, электронные весы, оборудование для синтезирования наркотика, а также 2 свертка с порошком весом примерно 2 килограмма.

Согласно заключению проведенной экспертизе, в одном из изъятых свертков вещество общим весом около килограмма содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон. Со слов задержанного, сырье для производства наркотика он получал через тайники-закладки, а готовый продукт в течение семи месяцев сбывал на территории Клина.

Так, в результате противоправной деятельности злоумышленник легализовал свыше миллиона рублей. Денежные средства, полученные преступным путем, он потратил на покупку автомобиля. По данным фактам следователем возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 и 174.1 УК РФ.

Накануне стало известно, что уголовное дело было возбуждено после отравления двух малолетних братьев угарным газом в Королеве.