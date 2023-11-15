Уголовное дело возбудили после отравления двух малолетних братьев угарным газом в Королеве

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом двух детей четырех и семи лет в одной из квартир в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Дети, находясь дома, почувствовали себя плохо. Один мальчик потерял сознание. Несовершеннолетних госпитализировали. Медики выявили отравление угарным газом.

Выяснилось, что незадолго до происшествия в квартире установили новую газовую колонку. Как уточнила пресс-служба подмосковной прокуратуры, родители пострадавших рассказали, что в дымоходе отсутствовала тяга.

Надзорное ведомство организовало проверку. Будет в том числе дана правовая оценка действиям ответственных лиц в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

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