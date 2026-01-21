Мужчину оштрафовали за повреждение мемориальной доски на доме, где жила Политковская

Тверской районный суд Москвы вынес решение по резонансному делу о повреждении памятного знака. Мужчину по фамилии Александр Ф. оштрафовали на 1000 рублей по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Основанием для наказания стало уничтожение мемориальной таблички, установленной в память о журналистке Анне Политковской, пишут в Telegram-каналах.

Как установил суд, инцидент произошёл на улице Лесной, 8/12 — в доме, где жила и была убита известная правозащитница. Ранее, в воскресенье, бывший муниципальный депутат Александр Замятин сообщил в соцсетях, что неизвестные разбили эту памятную доску. Несмотря на то что активисты позже восстановили табличку, в итоге её демонтировали. Теперь же суд определил меру ответственности для одного из виновников, признав его действия хулиганством.

