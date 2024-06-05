Мужчину, осквернившего мемориал «Журавли» в Подмосковье, арестовали на два месяца

Мужчине, который осквернил мемориал «Журавли» в подмосковном Видном, предъявили обвинение в реабилитации нацизма.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, 45-летнего злоумышленника заключили под стражу до 3 августа.

В конце мая мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбросал венки у памятника «Журавли», он также показывал прохожим жесты руками, символизирующие нацистское приветствие, уточнили в ведомстве.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Мужчина дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали подростка, который напал с мачете на двоих человек.