Мужчину, подозреваемого в хулиганстве на территории Люберец, задержали

Сотрудники полиции задержали в Москве тридцатитрехлетнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, подозреваемого в хулиганстве на территории подмосковных Люберец. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в ночное время злоумышленник, управляя автомобилем такси, подъехал к КПП охраняемой территории многоквартирного дома на улице 3-е Почтовое отделение и потребовал от охранника открыть ему шлагбаум. В ответ получил отказ. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого водитель достал из машины предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвел выстрел в воздух, после чего скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния по месту временного проживания в Москве. В квартире задержанного оперативниками обнаружен и изъят пистолет. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье вынесли приговор двоим организаторам нарколаборатории.