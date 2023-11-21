Мужчину, подозреваемого в краже автомобиля задержали подмосковные полицейские

Ранее судимого тридцатидевятилетнего жителя Раменского городского округа, подозреваемого в краже чужого транспортного средства, задержали сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Мытищинское». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что владелец автомобиля направился в магазин автозапчастей, расположенный на улице Колпакова, однако случайно оставил ключи в замке зажигания. Преступник, заметив отсутствие владельца транспортного средства, сел в него, завел двигатель и поспешно скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские смогли отследить путь движения похищенного автомобиля. После чего, и задержали подозреваемого, который спал в салоне машины, припаркованной на одной из улиц в Москве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 158 УК РФ.

Накануне стало известно, что в подмосковном Подольске задержан мужчина, устроивший стрельбу по окнам жилых домов.