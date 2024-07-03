Мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, задержали в подмосковном Жуковском

Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, подозреваемого в краже мобильного телефона, который был оставлен в рюкзаке на детской площадке в Жуковском. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в ночное время злоумышленник, возвращаясь из ночного клуба домой, на улице Гудкова заметил на одной из лавочек оставленный детский рюкзак. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина забрал ранец, в котором находился телефон, и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские смогли установить личность подозреваемого, которого позднее задержали по месту фактического проживания в Жуковском. Со слов задержанного, рюкзак он выбросил, а мобильный телефон продал.

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