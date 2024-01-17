Мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, задержали в Жуковском

Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковном Жуковском тридцатичетырехлетнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона, оставленного на прилавке в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник, находясь на кассе в магазине, заметил на полке для сумок покупателей оставленный мобильный телефон. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, мужчина незаметно прикрыл его портмоне, затем, рассчитавшись с продавцом, спрятал средство связи в карман куртки и скрылся с места преступления.

Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать рядом с его домом. Так, в квартире задержанного сотрудники полиции смогли обнаружить и изъять похищенный мобильный телефон. Со слов мужчины, сим-карты он успел выбросить.

Следователем было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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