Телефонную мошенницу задержали в Подмосковье по подозрению в хищении 300 тысяч рублей у пенсионерки

В Орехово-Зуево задержали жительницу Подольска, которая подозревается в хищении у 86-летней пенсионерки трехсот тысяч рублей, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Пенсионерка сама обратилась в полицию. Выяснилось, что злоумышленница сообщила пожилой женщине по телефону, что ее правнучка якобы стала виновницей ДТП. Чтобы на родственницу не завели уголовное дело, нужно перевести триста тысяч рублей.

При этом деньги нужно было передать через водителя такси. Пенсионерка выполнила все требования мошенников и только потом догадалась, что стала жертвой обмана.

Задержанная рассказала полицейским, что нашла «подработку» в одном из мессенджеров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против сотрудника правоохранительных органов в Лобне.