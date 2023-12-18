Мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, задержали в Королеве

Подмосковные сотрудники уголовного розыска задержали сорокапятилетнего жителя Москвы, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Дежурную часть обратился руководитель строительной компании с заявлением о том, что со счетов фирмы похищено шестьдесят пять миллионов рублей. По предварительной информации, задержанный с сообщниками с помощью поддельного паспорта на имя заявителя — генерального директора фирмы — в одной из нотариальных контор в Люберцах оформили договор купли-продажи организации.

Так, злоумышленник и стал руководителем компании, после чего и перевел с него крупные суммы денег на различные счета. В настоящий момент Королевским городским судом правонарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцово возбудили уголовное дело после падения конструкции на рабочего в цеху.