Уголовное дело возбудили после падения конструкции на рабочего в цеху в Одинцово

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть электрогазосварщика, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия произошла в марте этого года в Одинцово. Рабочий выполнял резку металла на третьем этаже бетонно-смесительного цеха. Из-за нарушения техники безопасности на мужчину упала часть загрузочной конструкции.

Пострадавшего госпитализировали, однако спустя десять дней он скончался в больнице.

Следователи получили заключение государственной инспекции труда. Были выявлены нарушения трудового законодательства. В настоящее время устанавливаются лица, по чьей вине погиб рабочий.

Ранее сообщалось, что на одном из предприятий в Мытищах рабочего засосало в дробильную установку.