Мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении подмосковной пенсионерки, задержали

Полицейские из подмосковного Одинцово задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошеннических действий в отношении пенсионерки на сумму примерно восемь миллионов рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что сначала пенсионерку напугали тем, что мошенники пытаются похитить ее деньги с счета. Тем самым вынудили ее снять со счета миллион и перевести эти деньги им. Затем аферисты сообщили, что неизвестные на ее имя оформляют потребительский кредит. Чтобы этого не произошло женщине необходимо срочно оформить кредит на сумму пятьсот тысяч рублей и аналогичным способом перевести их звонившим.

Уже через несколько дней те же аферисты сообщили пенсионерке о попытке злоумышленников продать принадлежащую ей квартиру. Для предотвращения данных действий они убедили ее оформить договор купли-продажи указанного имущества, а вырученные денежные средства в размере шести миллионов рублей обналичить и передать их помощнику, который подойдет к обусловленному месту.

Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения и смогли установить автомобиль, на котором передвигался курьер, забиравший деньги у потерпевшей. В результате дальнейших мероприятий оперативники установили его личность и задержали по месту жительства в Липецке.

Накануне стало известно, что в Ногинске задержали мигрантов, пытавшихся дать взятку полицейскому.