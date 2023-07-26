В Ногинске задержали мигрантов, пытавшихся дать взятку полицейскому

В подмосковном Ногинске задержали двоих граждан Таджикистана, которые подозреваются в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, сегодня двое мужчин 1977 и 1986 годов рождения, находясь в отделении полиции, предложили взятку сотруднику правоохранительных органов. Взамен они попросили не составлять и не направлять в уполномоченные органы административные материалы в отношении четырех уроженцев Таджикистана, нарушивших режим пребывания на территории России.

Должностное лицо, которому подозреваемые предложили взятку, отказался от нее. Нарушителей задержали прямо на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суд об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе выявили нелегальных мигрантов, работающих на территории одного из жилых комплексов.