Мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, задержали в Ленинском округе

Сотрудники Управления уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали в городе Видное ранее судимого 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Так, в квартире сожительницы злоумышленника полицейские изъяли три предмета, конструктивно схожих с карабином «Сайга», пистолетами «Глок» и «Беретта», более двухсот пятидесяти патронов различного калибра, 3 магазина, прибор бесшумной стрельбы, а также другие части оружия.

По результатам проведенных баллистических исследований, изъятые пистолеты и карабин являются огнестрельным оружием, боеприпасы пригодны для выстрелов, а глушитель изготовлен самодельным способом.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. А Видновским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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