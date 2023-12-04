Мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Электростали

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Электросталь по подозрению в незаконном хранении наркотических средств, задержали 25-летнего жителя Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе осмотра частного домовладения, расположенного в одном из СНТ, в котором проживал злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли два пакета с кристаллообразным и растительным веществами, а также два пакета со спрессованным веществом цилиндрической формы.

Согласно заключению эксперта, часть изъятого порошка и кристаллов являются наркотическими средствами — метадоном, масса которого составляет свыше четырехсот граммов. А также кокаином, вес которого превысил триста восемьдесят грамм граммов. Задержанный пояснил полицейским, что приобрел данные наркотики через тайники-закладки.

Отмечается, что в отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Электростальским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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